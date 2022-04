"Bleu Nuit" de Dima Abdallah en sélection pour le Prix du Livre France Bleu PAGE des libraires 2022

L'histoire

Vaincu par un deuil impossible, après être resté cloîtré « plusieurs printemps et plusieurs automnes », un homme quitte son appartement et jette les clefs dans le caniveau. Seule une errance dans Paris pourrait peut-être l’apaiser.

Commence alors un quadrillage systématique des rues dans un périmètre qui s’élargit peu à peu. Se poster sur un trottoir, observer les allées et venues des passants, dormir dans un parc, lutter contre le froid, redouter la violence, inventer des stratagèmes pour n’habiter que le présent et tenir à distance les fantômes et les brûlures du passé, sa « chronologie maudite ». Car le nœud est bien là. L’impossible oubli. Malgré l’alcool, la drogue, la fatigue, la rencontre furtive avec d’autres solitudes, Aimée, Carla, Emma, Layla...

Et aussi la compagnie rassurante et désintéressée de Minuit, une chienne gardienne d’une tombe du Père-Lachaise. Comment se dissoudre dans cette géographie urbaine... ?

A travers cet ouvrage, Dima Abdallah interroge subtilement l’écho interminable des blessures anciennes qui minent le présent et barrent le futur

L'avis du libraire

Fervent, tendu comme un câble au-dessus d’un précipice entre deux pays et deux vies, le superbe roman de Dima Abdallah inscrit dans la ville la cartographie intime d’un homme qui cherche à se perdre."

(lire la suite)

Par Marie Hirigoyen - Librairie Hirigoyen à Bayonne

L'extrait

