En faisant disparaitre Stan, Pistache a provoqué l’éruption glacée de Volcano dont les larmes ont recouvert l’île Coco d’un lourd manteau de neige. L’hiver pourrait durer des milliers d’années. Amande et Praline espèrent que Réglisse le nouveau Bonbon Super parviendra à remettre la main sur le prince des enfers... Il est le seul à pouvoir stopper le chagrin de Volcano et remettre Pistache dans le droit chemin. Cette dernière, toujours coincée dans les sous-sols infernaux de l’archipel, sombre progressivement dans la méchanceté et la folie. Heureusement, tout n’est pas que larmes et folies sur l’île Coco. Cassius est ravi de pouvoir profiter à nouveau de son cœur et vient d’ailleurs de faire la rencontre de Rose, la charmante fleuriste du village.

Bonbon super (Tome 2) de Saïd Sassine

"C'est un univers que je voulais être très sucré" explique Saïd Sassine qui a mélangé dans Bonbon Super plusieurs thèmes lui tenant à coeur : des inspirations de mangas comme Sailor Moon ou Magical Girl, en y rajoutant une petite touche de vampires. Ce mélange donne donc de formidables Bonbons Super prêts à débarquer sur la planète pour sauver ceux qui perdent leurs sentiments !

Saïd Sassine est arrivée en France, depuis le Liban, dans les années 80, en même temps que le manga "j'ai été biberonné dans les années 80 par les animés qu'on a pu voir à l'époque : Goldorak, Capitaine Flamme...".

Bonbon Super : c'est à lire en famille. Les enfants s'y retrouvent, les parents aussi avec des références différentes.

