"Bonne Nouvelle", le livre qui raconte l'histoire de la prison de Rouen

Rouen, France

C'est le premier livre qui retrace l'intégralité de l'histoire de la prison "Bonne-Nouvelle", la maison d'arrêt de Rouen, depuis son ouverture en 1860. Et c'est un surveillant de la prison qui l'a écrit, Jean-Pierre Machain, qui a travaillé à partir d'archives départementales, de coupures de presse et d'entretiens avec des historiens.

Le "cannibale de Rouen"

On y apprend, notamment, que c'est à "Bonne-Nouvelle" qu'a été inventée la douche carcérale, après la guerre de 1870. L'argument est alors le suivant : si les prisonniers sont propres et en bonne santé, ils pourront travailler plus longtemps. "C'est aussi pour faire une économie conséquente, explique Jean-Pierre Machain. Les bains douches et l'eau coûtent cher et donc huit cabines vont être installées dans les sous-sol."

Le livre parle inévitablement des détenus célèbres qui sont passés par la prison : l'abbé Boulan, "l'escroc sataniste", Christophe Rocancourt ou encore Nicolas Cocaign, "le cannibale de Rouen". En janvier 2007, celui-ci tue son codétenu et lui prélève un morceau de poumon pour le manger.

Le livre raconte également la mort de Francis Caron en 1992, un surveillant tué par un détenu. "J'ai encore quelques collègues qui étaient présents ce jour-là, on y pense forcément", raconte Jean-Pierre Machain.

"Bonne-Nouvelle, histoire de la prison de Rouen", a été publié aux éditions l'Echo des vagues.