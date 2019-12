Bordeaux Belle éveillée, un joli cadeau de Noël pour les amoureux de Bordeaux

Bordeaux, France

Catherine Théveneau-Delvallé se balade au gré de son intuition dans les rues de Bordeaux, dans son livre vous la suivez dans le quartier historique de Bordeaux en passant par le quartier St Eloi, non loin de la grosse cloche, vous traverse des placettes et rejoignez le quartier St Pierre puis vous remontez vers la place Gambetta. Catherine Théveneau-Delvallé laisse son regard s'attarder sur les détails des façades, se prête à la pause détente avec son matériel de dessin la voilà inspirée.

L'un des récits touchants de Catherine Théveneau Delvallé c'est cette Galerie Bordelaise qui donne sur la rue Ste Catherine, en face des Galeries Lafayette, arrêt avec l'auteure Copier

Catherine Théveneau-Delvallé raconte "sa ville" en aquarelles et en dessins, avec un regard personnel, sensible et poétique, ce sont des confidences colorées joyeusement au travers de ses promenades. La démarche artistique est de révéler le beau du quotidien dans Bordeaux, du patrimoine connu, aux détails les plus ordinaires car Catherine Théveneau-Delvallé aime infiniment cette ville. Quelques textes viennent compléter l’ensemble pour un deuxième niveau de lecture.

Si comme Catherine Théveneau-Delvallé vous êtes en affection totale pour votre Bordeaux, belle éveillée, vous serez comblé.