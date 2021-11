Bouquinistes de moins en moins nombreux sur les quais de Seine : la mairie lance un appel à candidature

Ils font partie du paysage parisien depuis 450 ans, et attirent les touristes comme les lecteurs et les collectionneurs. Les bouquinistes des quais de Seine, librairies d'occasions à ciel ouvert, sont même inscrits au patrimoine culturel immatériel français. Mais ils pourraient bien être menacés : de moins en moins nombreux, la mairie a du mal à recruter.

Seulement 12 candidatures pour 20 places

Les petites boîtes vertes bien reconnaissables sont environ un millier à s'étendre sur les quais de Seine, et chaque emplacement en comporte quatre. Actuellement, 220 bouquinistes exploitent un emplacement, vingt sont encore à pourvoir, certains depuis deux ans. Alors la mairie de Paris a lancé un appel à candidature pour les futurs bouquinistes, ouvert jusqu'au 18 février prochain.

"En deux ans sans commission, on n'a reçu que 12 candidatures" explique Jérôme Callais, le président de l'Association culturelle des bouquinistes de Paris. "Avant, on pouvait en avoir une soixantaine par an, voire une centaine parfois !" déplore-t-il. C'est lui qui a demandé à la mairie de faire davantage de publicité autour de cet appel. "On existe depuis 450 ans, on ne va pas disparaître comme ça ! Les bouquinistes sont à Paris ce que les gondoliers sont à Venise, on n'imagine pas l'un sans l'autre."

20 emplacements sont disponibles pour de nouveaux bouquinistes sur les quais de Seine. © Radio France - Marie Dorcet

Covid-19, manifestations et vente en ligne

Difficile pour le président de connaître les causes exactes des démissions des bouquinistes, et du manque d'engouement pour la profession. Certes, la pandémie de Covid-19 n'a pas aidé, car à la réouverture des boîtes, les touristes étaient bien moins nombreux. Avant cela, les manifestations de gilets jaunes dans la capitale, ont aussi fait fuir les passants. Mais surtout, le métier est menacé par la vente en ligne. "Amazon, les librairies sur internet, tout ce qui est téléchargeable, évidemment ça fait du mal, les gens lisent moins et viennent moins vers nous" précise Jérôme Callais.

Un peu plus loin, un autre libraire déplore aussi le manque d'entretien de la part de la mairie : "il y a des boîtes cassées, des tags sur les murets, à part quelques nettoyages la mairie ne s'investit pas vraiment."

Les bouquinistes de Paris sont inscrits au patrimoine culturel immatériel français. © Radio France - Marie Dorcet

Bouquiniste depuis 30 ans, Jérôme Callais vante pourtant les mérites de la profession. "On peut gagner sa vie en faisant ça, et on a un cadre exceptionnel, malgré les aléas de la météo. Mais surtout, on offre un service, on humanise la profession, on prend le temps de parler avec les gens. Il nous faut du sang neuf pour pérenniser ce patrimoine !"

L'appel à candidature est ouvert jusqu'au 18 février, toutes les informations et les démarches sont à retrouver sur le site de la mairie de Paris.