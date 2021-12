Le livre Bredeles for ever

Ça y est, c’est maintenant que la course est lancée.Qui fera le plus de Bredle ? Qui procurera le plus de sortes différentes et écoulera son stock de Blachbechse, de boîtes en métal dans le voisinage ? Les bredeles, ces petits trésors d’amour et de gourmandise, sont traditionnellement préparés pour le temps de Noël. Mais l’année est longue pour les gourmands… D’ailleurs, qu’est-ce qui nous empêche d’en cuire toute l’année ? Hein ?!Oui, enfin c’est un peu mou là. Le nouveau livre de recettes des éditions Baobab vous propose de les déguster plus souvent, pour toutes les occasions, dès que vous souhaitez partager et faire plaisir. Pour Véronique Brobecker-Laemmel qui a écrit ce livre, la cerise sur ses bredalas, c’est la personnalisation, la décoration ou la forme originale qui feront « pétiller les yeux » avant de réjouir les papilles.

Le bredala, oui, car elle est haut-rhinoise, et elle le dit elle-même : « c’est le plaisir de faire plaisir » ! Quand je l’ai eue au téléphone la semaine dernière, elle en avait déjà produit 150 kg, et façonné 96 types de Bredle différents. Qui sait où elle en est aujourd’hui ? Elle va finir dans un autre livre, le Guiness Book des records. Chaque jour, ces petits biscuits se marient avec bonheur au café ou au thé. Et si les provisions soigneusement conservées au sec dans des boîtes en fer venaient à manquer, et bien on en refera, ça ne coûte pas cher et… C’est un incontournable de 72 pages et une infinité de petits plaisirs qui sont à retrouver chez votre libraire préféré au prix de 12€80.

Le lien du livre sur la page de l'éditeur Baobab.