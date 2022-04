Bretzel et Beurre Salé : une aventure alsaco-bretonne

La fin de l’été s’annonce délicieuse à Locmaria. Enfin adoptée par les villageois, Cathie, propriétaire du désormais incontournable restaurant Bretzel et beurre salé, espère bien profiter de la douceur de la côte bretonne. C’est compter sans l’arrivée de son ex-mari… Ce dernier débarque en effet à la tête d’un projet immobilier des plus controversés: voilà qu’il veut racheter les ruines de l’abbaye bénédictine pour en faire une résidence de milliardaires !

Les esprits s’échauffent, un comité se crée pour bloquer la vente… et le chef de fi le des opposants est retrouvé raide mort près des ruines tant convoitées. Tout accuse l’ex-mari de Cathie. Or, même si c’est un mufle de la pire espèce, Cathie n’arrive pas à l’imaginer en meurtrier. Elle met donc ses rancunes de côté et,

avec l’aide de Yann, le journaliste secrètement amoureux d’elle pour qui la région n’a aucun secret, commence son enquête.

Une fois de plus, la joyeuse quinquagénaire se retrouve au coeur des évènements. Coïncidence ? Rien n’est moins sûr...

Bretzel et beurre salé, par Margot et Jean Le Moal aux éditions Calmann-Levy

Bretzel et beurre salé est une série imaginée par Margot et Jean Le Moal : pseudonyme choisi par ce couple qui co-écrit ces aventures. Elle d'origine alsacienne, lui breton. C'est en s'amusant avec les différences de leurs régions qu'ils ont donné vie à ce récit. Et pourquoi pas avoir tranché pour un nom breton ? Parce que c'est le nom du grand-père de Jean, et qu'il a fallut choisir très vite un pseudonyme, en 5 minutes lors d'une discussion autour d'une table !

La suite ?

Après ce troisième opus, Margot et Jean Le Moal aimeraient continuer à faire vivre ce personnage de Cathie Wald, si le temps et leur imagination le permettent. Et pourquoi pas une adaptation en série télé ? C'est en tout cas un projet sur lequel travaille leur éditeur.

Ecoutez Margot Le Moal dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord :

