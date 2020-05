"C'est si bon", le livre sans gluten et sans lactose, par Estelle Loiseau

"C'est si bon" par Estelle Loiseau : des idées de recettes pour éveiller les sens avec gourmandise et vivre bien sans gluten et sans lactose.

Voici un livre de cuisine, sympa, petit et pas cher, plein d’infos pratiques et de recettes faciles, ça s’appelle « C’est si bon », le titre ressemble à une chanson et il est signé Estelle Loiseau.

Estelle Loiseau est une paloise qui anime des ateliers d’écriture à Pau, à Tarbes, et beaucoup plus loin encore, et elle écrit elle-même des ouvrages pour les jeunes de tous âges : elle peut rédiger vos mémoires, si vous le désirez, si vous vous dites « oh, j’ai eu une vie passionnante, j’aimerai transmettre ça à mes descendants". Vous l’appelez, elle vous aidera à concrétiser votre projet », vous pourrez réaliser votre rêve et votre biographie. Elle a publié également ce petit livre de cuisine, qui ne fait que 80 pages et qui porte un sous-titre « C’est si bon, des idées de recettes pour éveiller les sens avec gourmandise et vivre bien sans gluten et sans lactose ».

Rassurons-nous : Estelle Loiseau n’est pas une intégriste, elle ne va pas vous asséner un discours revendicatif, moralisateur ou culpabilisant, elle va juste vous expliquer simplement : pourquoi certaines personnes mangent sans gluten et sans lactose ? Quels sont les bienfaits, où est l’intérêt ? D’où vient cette façon de se nourrir ? Et toujours sans vous asséner des vérités absolues, parce que c’est vous qui choisirez, elle vous donne des trucs, des astuces et des conseils pour des recettes pas cher et rapides. C’est bien ça, le but, que chacun trouve sa place autour de la table, quelle que soit son alimentation et que les repas se partagent dans le plus grand des plaisirs.

Alors feuilletons le livre : on trouve d’abord des apéritifs et des entrées, des tapenades, des cakes salés à la patate douce, des rouleaux de printemps, puis on passe au plat principal on aborde la salade du voyageur, le taboulé de quinoa, la galette saucisse ou la pizza… entre autres, ce ne sont que quelques exemples. Le but c’est de faire simple, facile pas cher, rapide… côté dessert on a donc des crêpes, du riz au lait, et des gâteaux au yaourt. C’est à la portée de tout le monde mais le truc, bien sûr, c’est que toutes ces recettes évitent… gluten et lactose.

"C'est si bon" d’Estelle Loiseau, à commander chez votre libraire mais vous pouvez aller sur la page Facebook d’Estelle Loiseau ou sur son site internet, estelleloiseau.fr pour une vente en ligne. L’envoi sera rapide, et on peut toujours solliciter une petite dédicace !