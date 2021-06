Canosphère sort son premier livre consacré aux libellules

Au cœur du Périgord noir commence l'histoire de Canosphère. Lancée par des amoureux de la rivière soucieux de préserver la nature, cette base de canoë ne ressemble à aucune autre. Engagée pour la planète, Canosphère va encore plus loin et publie son premier livre. "Dordogne, le pays des libellules" est un ouvrage collectif qui embarque les lecteurs à la découverte du monde fascinant des Odonates qui se plaisent en Périgord. Qui sont ces libellules ? Comment vivent-elles ? Entre milieu aquatique et aérien, suivez la vie de ces insectes aussi mystérieux qu'étonnants.

A travers les mots de ces amoureux de la nature, entre textes poétiques et informatifs, "Dordogne, le pays des libellules" apporte un éclairage sur les libellules mais aussi une grande bouffée d'air pur en pleine nature. Et cela fait du bien !