“Capitaine Flemme” de Wilfried Desmond : une bande dessinée conceptuelle

Avis aux amateurs d'humour et d'expériences décalées ! Si vous ne connaissez pas encore l'univers de Wilfried Desmond, ouvrez grand vos yeux. Cet artiste périgourdin est inclassable. Auteur de bandes dessinées, il est notamment le "papa" de Térébenthine, une petite fille un brin espiègle et surtout une série remplie d'humour.

"Capitaine Flemme" ne ressemble à aucune autre B.D

Avec son nouveau projet, Wilfried Desmond va surprendre les lecteurs. Pour garder l'effet de surprise, l'auteur vend sa BD sous plastique et rappelle qu'elle s'adresse à celles et ceux qui aiment le second degré. C'est osé mais assumé. Qui est donc ce "Capitaine Flemme" ? Un anti-héros qui va vous laisser sans voix. C'est sûr.