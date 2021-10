Castres au fil des histoires : le livre

Castres, au fil des histoires Broché – Illustré, de Karim Benaouda (Auteur invité de notre émission), Jean-Baptiste Alba (co-Auteur), Arnaud Späni (Photographies) est à l'honneur dans l'émission Circuit Bleu à 9h30 sur France Bleu Occitanie.

L'Interview Copier

La majesté des maisons de tanneurs sur l'Agoût, la découverte du plus vieux vestige depuis les croisades, l'énigme d'un graffiti sur la cathédrale de Castres, l'affaire du tableau de Goya disparu... Castres n'a pas fini de livrer ses secrets ! Ce guide fait (re)découvrir les trésors et les mystères de la cité tarnaise, dans une promenade au fil des quartiers et des édifices connus ou insolites. Sous une forme pratique et ludique, il raconte au visiteur les anecdotes et les petites histoires de ces hauts lieux patrimoniaux qui font aussi le sel de l'Histoire. En fin de livre, les auteurs, amoureux de leur ville, livrent leurs meilleurs adresses de restaurants, de bistros et de tables d'hôtes et 10 idées de week-ends à Castres.