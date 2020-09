“Ce qu’il faut de nuit” de Laurent Petitmangin, le coup de coeur de la librairie la Colline aux livres

La rentrée littéraire est l’occasion de découvrir des petites pépites. Pour vous aider à vous y retrouver, les libraires de Dordogne sélectionnent des coups de coeur. Baptiste Gros de la Colline aux livres à Bergerac a choisi un premier roman.

Jeune papa, Baptiste Gros n’a pas choisi son coup de coeur au hasard. “Ce qu’il faut de nuit” est une histoire de paternité, de relations parents/enfants… Signé par Laurent Petitmangin, ce roman est une première pour l’auteur. Il nous raconte les liens entre un père et ses deux fils. “Une histoire de mec”, mais pas seulement !

C'est l'histoire d'un père qui élève seul ses deux fils. Les années passent et les enfants grandissent. Ils choisissent ce qui a de l'importance à leurs yeux, ceux qu'ils sont en train de devenir. Ils agissent comme des hommes. Et pourtant, ce ne sont encore que des gosses. C'est une histoire de famille et de convictions, de choix et de sentiments ébranlés, une plongée dans le cœur de trois hommes.

Laurent Petitmangin, dans ce premier roman fulgurant, dénoue avec une sensibilité et une finesse infinies le fil des destinées d'hommes en devenir.

“Ce qu’il faut de nuit” de Laurent Petitmangin (éditions de La Manufacture de livres)