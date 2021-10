Cette lotoise qui accède au bonheur

Journaliste scientifique, écrivain, cette lotoise est passée des larmes au succès. Près de 200 000 livres vendus pour "La clé de votre énergie". Des milliers de vues sur Youtube, des conférences et des passages médiatiques remarqués, Natacha Calestrémé sort aujourd'hui un nouvel ouvrage.

Ça a l'air bizarre ce que je raconte, mais je suis journaliste scientifique et j'ai interviewé des chamans. Quand j'ai eu de terribles problèmes dans ma vie pendant 4 ans, notamment des deuils et des problèmes de santé, j'ai mis en pratique ces rituels et je les ai transformés en protocoles. Natacha Calestrémé.

"Trouver ma place" c'est le titre du nouveau livre de Natacha Calestrémé qui sort ce mercredi 13 octobre 2021. 22 protocoles pour accéder au bonheur. Au travail, en famille, en amour, il est question d'épanouissement personnel dans cet ouvrage. L'idée c'est de se sentir chez soi financièrement, physiquement et moralement. Après des épreuves personnelles rudes, l'auteure du best seller "La Clé de votre énergie", retrouve une certaine sérénité au nord de Cahors (46) et nous fait partager ses expériences pour s'affranchir des schémas du passé. Rencontre passionnante dans Circuit Bleu Côté Expert à 9h30 sur France Bleu Occitanie.

