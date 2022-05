Changer de ciel pour mieux voir les étoiles de Sandra Martineau

Chloé Édouard, jeune auteure parisienne à succès en panne d’inspiration, s’attendait à tout sauf à l’annonce du décès d’une grand-mère qu’elle n’a pas connue et qu’elle croyait morte trois décennies auparavant. S’ajoute à cela l’héritage d’une maison dans un village sarthois appelé Maintenant. Curieuse de découvrir pourquoi les habitants ont fait une offre pour acheter cette bâtisse, elle se rend sur place pour estimer le bien. Elle constate assez vite qu’il n’y a pas que le nom de la bourgade qui est atypique. Entre panne de voiture, zone blanche et quotidien différent du sien, elle fait la connaissance de personnages décalés aussi chaleureux qu’hostiles à son arrivée, la demeure de sa grand-mère étant à l’origine de ces divergences d’opinion. Entre confidence et secrets, Chloé s’aperçoit que cet endroit pourrait bien être la clef de son histoire familiale et la source d’un renouveau qu’elle n’aurait pas soupçonné, mais c’était sans compter sur les stratagèmes farfelus des villageois pour la pousser à rentrer à Paris. Pourtant, contre toute attente, les liens qui se tissent entre eux vont bouleverser les a priori de chacun.

Changer de ciel pour mieux voir les étoiles chez XO Editions

« Cette histoire, dit-elle, démarre en juin 1978 à Saint-Brieuc, ville dans laquelle je passe toute ma jeunesse. Née d'une mère ch’ti et d’un père zaïrois, ce métissage me donne très tôt une force, une ouverture d’esprit, une empathie particulière dans la cité populaire qui m’a vue grandir. Enfant unique, je développe un imaginaire qui me pousse vers mes premiers écrits. En 2000, je rencontre celui qui deviendra mon mari. Nous partons nous installer dans sa région natale, la Sarthe, où naîtront nos deux enfants. En 2005, nous prenons les rênes de l’entreprise familiale : un garage. 2010, premier roman publié. Puis s’enchaînent plusieurs œuvres de littérature noire. Fin 2017, un important problème de santé me pousse à reconsidérer la fragilité de la vie et mon style littéraire évolue vers quelque chose de plus lumineux. Septembre 2021, je signe ma première comédie chez XO. 2022, l’aventure ne fait que commencer… »

