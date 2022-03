Chantelauze, ce village où le divorce n'existe pas !

Quel secret peut bien cacher Chantelauze, charmant petit village du Cantal qui a acquis une renommée mondiale ?

Lorsqu’une star américaine choisit de célébrer son mariage à Chantelauze, « village du bonheur » niché au coeur des monts du Cantal, le maire et ses administrés vivent l’événement comme une consécration. Dix ans plus tôt, on a découvert qu’aucune des unions célébrées dans la commune ne s’était jamais soldée par un divorce. Depuis, toute la population se mobilise pour chanter les louanges du village et y attirer les fiancés de France et maintenant du monde entier. Qui se marie à Chantelauze, se marie pour l’éternité !

Mehdi, journaliste, et son ami Jean-Cyril, sociologue, sentent que quelque chose cloche dans le miracle relayé avec complaisance par les médias. Ils décident d’aller enquêter sur place en s’improvisant candidats au mariage avec leurs amies Fanny, elle-même originaire de Chantelauze, et Charlotte.

Les jeunes gens ne se doutent pas qu’ils vont bientôt se retrouver au cœur d’un engrenage implacable et périlleux. Quel est donc le vrai secret de Chantelauze ?

Des noces en or, chez Calmann Levy

Ce village à l'apparence parfaite est le fruit de l'imagination de Sylvie Baron. Elle s'est inspirée de tout ce qui fait la beauté des villages du Cantal : les toits de lauze, le granite, les paysages... Mais aussi le problème de la désertification. Professeur d'économie agrégée, Sylvie Baron aime la sociologie, le terroir avec sa qualité de vie et ses faiblesses, et n'hésite pas à aborder des sujets de fond dans son roman : "cela permet d'entrer dans le concret mais de façon plus agréable" explique Sylvie Baron. "C'est un cosy-crime, un crime douillet, il n'y a pas trop d'hémoglobines, et ce qui compte, c'est la psychologie des personnages".

Ecoutez Sylvie Baron dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord :

