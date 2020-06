“Chaque poème à lire ou à relire est un poème à refaire.” Profitez de Charles d'Orléans. Instant Poétique.

France Bleu Besançon vous propose le Rendez-vous "Instant Poétique" par Dominique Morize, pour redécouvrir la poésie de façon drôle et ludique. Découvrir avec humeur et humour ces vers qui font la France. Après Verlaine, Corneille, Rimbaud, Charles d'Orléans.

"Le temps a laissé son manteau

De vent, de froidure et de pluie,

Et s'est vêtu de broderies,

De soleil luisant, clair et beau..."

Ce Rondel chante l'arrivée du printemps que signe Charles d'Orléans, le Prince-Poéte.

Instant Poétique par Dominique Morize Charles d'Orléans © Radio France

(Un Instant pour revenir sur ce Personnage de l'Histoire de France, la guerre de Cent ans ou encore Claude Debussy.)

Charles d'Orléans l'un des acteurs de la guerre de Cent Ans et fut longtemps prisonnier. Très prolifique, il est auteur d'une œuvre considérable dont ce poème Court, simple et mise en musique par Claude Debussy, "le temps a laissé son manteau..."

Ce poème de Charles d'Orléans est Source de ce quatrième Volet à partager sur France Bleu Besançon, juste un effleurement pour découvrir ou redécouvrir ce délicieux écrit.

C'est une minute et 30 secondes d'Instant Poétique.