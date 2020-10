Christelle amoureuse de la lecture et des mots, est l'invitée de Bravo les femmes.

Christelle Chabasse est une grande, voire une très grande lectrice ... elle est à l'origine du blog littéraire jadorelalecture.com, d'un compte Facebook et Intagram du même nom. Elle dévore en moyenne 10 romans par mois et aime particulièrement les romans "feel good". Ce sont des romans qui ont pour la plupart la même mécanique : une jeune femme ou un jeune homme à qui la vie a fait beaucoup de cadeaux et qui perd tout ! Mais ... qui découvre une nouvelle façon de vivre et sort vainqueur de cette épreuve. Un livre qui en général se termine bien et censé nous donner la pêche !

Mais Christelle lit aussi des thrillers, des romans d'aventure, bref, elle reste une lectrice éclectique !

Interview in extenso de Christelle pour "Bravo les Femmes". Copier

Christelle adore les mots et l'écriture, elle est rédactrice professionnelle à Mont de Marsan et experte en communication. Un métier qu'elle a presque fait par hasard, elle a été chargée de communication d'une grand groupe agro alimentaire pendant 17 ans.

Et puis un jour, tout s'est arrêté. Elle a fait un "burn out" et, se remettre d'un "burn out", ce n'est pas si simple et ça cela a pris beaucoup de temps ... mais elle a trouvé des solutions.

Christelle aime les mots, elle est très à cheval sur l'emploi du bon mot pour la bonne idée. Aujourd'hui, elle est à la tête de sa propre entreprise qu'elle a appelé "L'art des mots".

Je m’inspire de vos idées et de vos mots pour écrire des contenus qui respectent votre identité et développent votre image.

Christelle lit beaucoup donc, et depuis des années et bien sûr, elle a lu, comme nous tous, des horreurs ... des livres dont on se demande comment ils ont pu être publiés. Un nouveau domaine de compétence que Christelle assure avec plaisir : elle relit des romans avant leur publication.

Pour accéder à son blog littéraire, c'est ici !

Pour accéder à sa page facebook, c'est là !

Pour accéder à son compte Instagram, c'est par ici !

Pour accéder à son site professionnel, c'est par là !