Christian Chavassieux fait revivre Hernán Cortés

Au début du XVIe siècle, les dettes accumulées par la couronne espagnole poussent Charles Quint à lancer de nouvelles expéditions au cœur du Nouveau Monde. Pour cette mission, c’est le plus fou, le plus audacieux et le plus ambitieux des hidalgos de La Havane qui est désigné : Hernán Cortés. À quelques centaines de kilomètres, dans la capitale de Tenochtitlan, l’empereur Moctezuma II apprend sans surprise l’arrivée de ces troupes étrangères venues par vaisseaux. Il sait que la rencontre est inévitable, mais certains éléments lui échappent. Ces étranges aventuriers ne sont pas suffisamment nombreux pour constituer une menace, alors que veulent-ils ? Comment-devra-t-il les traiter lorsqu’il finira par les rencontrer ?

Cortés, par Christian Chavassieux et Cédric Fernandez chez Glénat

Christian Chavassieux a été intéressé par ce personnage qu'il décrit comme "ambigüe, complexe, fort, intriguant, fou, d'un culot monstrueux et assez passionnant". Il souligne aussi son ambiguïté "parce que c'est par lui que la monstruosité arrive et donc la catastrophe pour l'empire aztèque".

Pour ce qui est de la collaboration avec Cédric Fernandez, Christian Chavassieux la décrit comme une expérience cinématographique "le dessinateur met en scène comme un réalisateur travaille à partir d'un scénario". Il cite d'ailleurs François Truffaut : "le tournage c'est la réécriture du scénario et le montage c'est la réécriture du tournage". Ici le metteur en scène est donc Cédric Fernandez et son découpage correspond au montage de l'œuvre de Christian Chavassieux.

