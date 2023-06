Patrimoine Normand - L'Abbaye de Jumièges, la plus belle ruine de France

La revue trimestrielle Patrimoine Normand couvre tous les aspects du patrimoine Normand : les monuments, l'histoire, la littérature, les jardins, les parlers normands, les traditions artisanales, la cuisine normande...

Le dossier du magazine Patrimoine Normand est consacré à l'Abbaye de Jumièges . Découvrez l'histoire fascinante de l'abbaye surnommée "La plus belle ruine de France", à travers les siècles. Nichée dans un méandre de la Seine depuis quatorze siècles, cette abbaye est bien plus qu'un simple monument historique. Elle incarne un symbole puissant de la ferveur des premiers hommes qui y établirent un monastère, ainsi que des générations qui suivirent et érigèrent de magnifiques édifices, dont certains subsistent encore aujourd'hui.

► Dossier Abbaye de Jumièges

Au sommaire du magazine, de beaux monuments ou endroits qui méritent votre visite :

Ce numéro de Patrimoine Normand consacre un bel article sur cet événement exceptionnel qu'est l' Armada de Rouen – Le retour des géants des mers

Dans ce numéro 125 de Patrimoine Normand, retrouvez également les personnages célèbres attachés à notre région :

Patrimoine Normand raconte aussi l'histoire, les histoires de notre région :

Le patrimoine normand c'est aussi la gastronomie, avec un beau reportage sur la corme cidrée de la Ferme du Manoir du Val ou encore la mise en avant des savoirs-faire de la région : Charpente et patrimoine, un savoir-faire qui se perpétue

Avec le magazine Patrimoine Normand, vous êtes au courant de l 'actualité de la région et des rendez-vous de l' agenda .

De nombreux articles vous attendent encore au sommaire de ce numéro 125 de Patrimoine Normand, en kiosque ou par correspondance.

