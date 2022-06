Coin lecture : La chambre d'hôtes d'Hérald Brend

"La chambre d'hôtes" est l'histoire d'un couple qui se forme en région parisienne et qui décide un jour de changer de vie. Un sujet d'actualité et un petit peu autobiographique car Hérald Brend a quitté Paris pour le Périgord il y a une quarantaine d'année. C'est pour cela que l'histoire se déroule chez nous "il y a un vécu, une connaissance des périgourdins et de l'accueil qui nous a été réservé ainsi que son histoire".

Bernard Held, l'auteur du roman Chambre d'Hôtes Copier

Hérald Brend est "jeune" auteur de fiction, il a pris la plume pendant le premier confinement. Lui qui était physiciens et professeur d'université a longtemps eu envie d'écrire mais le déclic a eu lieu pendant cette période un peu spéciale. L'envie était de partager sur des sujets d'actualité ou sur les problèmes que peuvent rencontrer les jeunes.

Couverture du roman "La chambre d'hôtes" d'Hérald Brend - Hérald Brend

La chambre d'hôtes d'Hérald Brend est disponible aux éditions Le Lys Bleu.