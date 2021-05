Comment Antibes et le Sud sont devenus populaires dans les années 1920 ?

Au début du vingtième siècle, la Côte d'Azur n'est pas réputée pour son tourisme : la mode n'est pas à la chaleur, ni aux bains de soleil. Des folles vacances et soirées dans un hôtel d'Antibes changent la donne dans les années 1920 après l'arrivée d'un couple américain : Gerald et Sara Murphy.

Le célèbre hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes a vu débarquer un couple d'Américains en 1923 qui a transformé l'image et le tourisme de la Côte d'Azur. La romancière Stéphanie des Horts vient de publier son nouveau livre, "Les heureux du monde”, qui raconte la folle histoire du Cap d'Antibes pendant les années folles. Au micro de Sidonie Bonnec dans "Minute Papillon", elle raconte comment le Sud et le soleil sont devenus des destinations prisées alors qu'ils ne l'étaient pas du tout auparavant.

Venus profiter de "la culture du plaisir" en France en 1921, Gerald et Sara Murphy décident de s'installer dans un petit coin de paradis qui n'en est pas encore un à l'époque : Antibes. Au début du 20e siècle, on trouve qu'il fait trop chaud dans le Sud pour venir s'y reposer. "L'été, les touristes vont à Deauville ou à Biarritz, c'est tout" précise l'invitée.

Changement de cap

Pendant "la belle époque", on fuit le soleil qui n'a pas une bonne réputation, ainsi que l'eau stagnante de la Méditerranée.

L'été, on le déserte un peu, ce cap d'Antibes.

Tout bascule en 1923 quand le couple des Murphy décide d'aller rejoindre des connaissances qui ont loué un château sur la côte.

Stéphanie des Horts raconte : "Ils se précipitent et vont à l'hôtel du Cap, aujourd'hui Éden-Roc. Sauf que l'hôtel est fermé et ils débarquent là-bas avec leurs enfants, leurs chiens, leurs oiseaux, presque leur âne. On leur dit que c'est fermé."

À genou, le couple supplie le propriétaire de l'hôtel, Antoine Sella, de rouvrir et promet "de faire venir tous les copains". Monsieur Sella accepte et c'est ainsi que les vacances d'été au bord de la mer Méditerranée sont devenues populaires.

Ce sont les années folles : les femmes se coupent les cheveux, elles se font bronzer, s'enduisent d'huile... On est tout bronzé !

Les inventeurs de la plage

Tous les matins, Gerald Murphy se rend sur la plage avec ses trois enfants pour "faire un petit peu de gymnastique et surtout retirer un à un les galets et les algues de la plage". Les Murphy auraient donc inventé la plage telle qu'on la connaît aujourd'hui.

Ils se mettent en maillot de bain, certes, mais pas des maillots de bain très longs comme on imagine : des maillots de bain très échancrés.

Le couple s'installe à Antibes et s'y plaît bien. Changement de cap pour le tourisme : les rapports à la géographie et au corps changent. Les vacances se feront désormais dans le Sud.

Vous reprendrez bien un peu de soleil ?