Comment s'organise l'hebdomadaire La Semaine pendant le confinement ?

France Bleu, partenaire du journal La Semaine, vous propose de découvrir le quotidien de votre hebdo' dans le Grand Est avec Stéphane Getto, Directeur général et Directeur des Rédactions.

Depuis le début du confinement, les locaux sont vides. Sur les 19 collaborateurs de La Semaine... Tous sont actuellement en télétravail.

Un changement principalement pour les journalistes de l'hebdomadaire qui doivent recourir aux nombreux coups de téléphone, aux visio-conférence pour mener les interviews et assister aux conférences de presse. Seuls les photographes vont sur le terrain en prenant les mesures de sécurité nécessaires.

Mais toute l'équipe tient la cadence pour que ce confinement n'impacte pas les lecteurs de La Semaine qui peuvent retrouver le journal en version numérique, mais aussi en version papier dès le jeudi dans les points de ventes habituels. A noter que la Poste continue de livrer l'hebdomadaire aux abonnés.

Toutefois, quelques changements sont à signaler au sein même du journal, comme nous le confirme Stéphane Getto, Directeur général et Directeur des Rédactions : "En ce moment, tout tourne autour du Covid19 parce que le confinement bouleverse nos vies à tous. Nous avons choisi de faire des papiers et articles long parce que nous estimons que les gens ont davantage le temps de lire".

Autre choix : la réouverture des tribunes libre pour que chacun puisse, à sa manière, penser le monde de demain.

Une nouveauté pendant le confinement : la gratuité de La Semaine et du Mensuel en version numérique

Car d'après Stéphane Getto, Directeur général et Directeur des Rédactions : "Il est important de faire un geste. Tout le monde ne peut pas sortir pour s'informer, et nombreuses sont les Fake news et approximations qui courent depuis le 16 mars dernier".

A la Une de La Semaine (23/04/2020) :

La course aux masques grand public. On ne parle que de ça en ce moment avec le 11 mai qui approche puisque les collectivités se plient en quatre pour fournir des masques à leurs concitoyens.

La Semaine de Metz-Thionville - Stéphane Getto - La Semaine

La Semaine, disponible en version numérique dès le mercredi soir sur lasemaine.fr et sur l'application, et en version papier le jeudi dans les points de vente habituels.