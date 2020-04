Confinement : Josiane Balasko lit des contes tous les soirs sur Instagram

Voulez-vous un conte pour finir la journée ? Cette petite pause, la comédienne Josiane Balasko vous l'offre tous les soirs depuis le 25 mars 2020, sur Instagram, à 17h30. Vous êtes des milliers, enfants et adultes, à la suivre et à la remercier pour cette initiative.

Josiane Balasko invitée de France Bleu Paris ce mardi

Josiane Balasko est l'invitée de France Bleu Paris ce mardi matin dans le journal de 8H00. Elle expliquera ce qui lui a donné l'idée de donner ce rendez vous sur Instagram, comment elle choisit les contes qu'elle partage avec tous ceux qui la suivent et quel plaisir cela lui apporte.

Josiane Balasko a commencé par lire Les Contes de Sibérie puis elle a enchaîné par Les Contes d'Afrique et Les Contes Tziganes. Elle a 148 mille abonnés sur Instagram.

L'actrice pioche dans sa bibliothèque

Confinée chez elle à Paris, l'actrice choisit l'un des ses propres livres pour trouver l'histoire qu'elle va raconter sur le réseau social. Des contes de Grimm, d'Andersen mais aussi des histoire moins connues.

Des "trésors" indique Josiane Balasko comme ce livre qui s'appelle Le Cabinet des fées. "Ce sont des contes qui ont tous été écrits entre le 17e et le 18e siècle. Des contes de fées écrits à cette période-là, créés et non pas de la tradition, il y a le Petit Poucet de Charles Perrault, il y a L'Oiseau bleu. Là je vais vous lire un conte écrit dans une manière un peu précieuse, et c'est ça qui en fait la saveur, je vais vous lire un conte qui s'appelle Persinette."