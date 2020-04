Confinement : Les librairies viennent à vous

Bonne nouvelle pour les lecteurs invétérés, qui ont épuisé tout leur stock de livres… Pour certains d’entre vous, le livre est un produit de première nécessité, mais les librairies sont fermées ! Bien sûr on peut toujours relire les classiques de sa bibliothèque, prendre enfin le temps de se plonger dans l’intégrale de Proust… Heureusement le Ministère de la culture venant d’autoriser la vente de livres au guichet, quelques librairies Héraultaises ont pris les choses en main et vous proposent des solutions.

A Sète

C’est le cas de l’Echappée Belle . Vous n’irez pas flâner dans les rayons de la librairie mais vous pouvez commander parmi les livres en stock sur son site internet et venir un jour précis, chercher votre bouquin sur le pas de porte de la boutique, avec toutes les précautions qui s’imposent, ou alors, vous le faire porter à domicile ! Même principe pour la Nouvelle Librairie Sétoise. Bien sûr, vous sortirez chercher votre livre en même temps que vous irez faire des courses, sans oublier votre attestation !

A Montpellier

Le dispositif étant lourd à mettre en place, 5 librairies indépendantes se sont unies pour assurer un service de livraison : La librairie coopérative la Cavale, Le Bookshop, Fiers de lettres, La Géosphère, Nemo. Elles proposent des prises de commande par mail ou téléphone, et de venir soit récupérer vos livres à la porte de la libraire, soit de vous les faire livrer gratuitement à domicile grâce au vélo-cargo de la Cavale. Pour les lecteurs les plus pressés, un service payant est possible en partenariat avec la coopérative Les Coursiers Montpelliérains.

Le vélo-cargo de la librairie La Cavale à Montpellier

Le Grain des Mots, librairie du Bd du Jeu de Paume, met elle aussi en place un Point-retrait certains jours à l’entrée de la librairie.

Sauramps a opté pour le maintien du lien via les livres numériques ; Des livres que vous pouvez récupérer sur votre liseuse, téléphone, tablette, ou PC, en téléchargeant une application gratuite sur le site internet de la librairie. Elle propose ainsi des milliers de livres numériques gratuits ou à prix cassés, dans tous les registres, nouveautés, BD, essais, romans?

Comment commander ?

Infos commandes, jours de retrait ou livraisons en cliquant sur le nom de chaque librairie !