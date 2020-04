Vous êtes collectionneurs vous? Quels objets convoitisez-vous? La princesse Asma, elle, ce sont les babouches! Hop, tout le monde en pyjama et en pantoufles: France Bleu Auxerre lit pour vous "La princesse qui collectionnait les babouches"!

Alors que certaines princesses collectionnent les bijoux, d'autres les porcelaines, et d'autres encore les parfums, Asma, une jolie princesse marocaine, conservait dans son palais des babouches par centaines.

Elle en avait qui venait de tout le royaume, et même d'au-delà!

Des blanches, des rouges, des dorées, des unies, des à dentelle et des à pois, toutes plus confortables et moelleuses les unes que les autres.

Son père, le sultan, en avait assez de voir les pièces de son palais ainsi envahies par la passion de sa fille: "Tu ferais mieux de te marier, au lieu de collectionner des paires de chaussures qui ne servent à rien!"

Installez vos enfants confortablement et écoutez cette histoire...

CONTE AUDIO - La princesse qui collectionnait les babouches Copier

Un conte extrait du livre Le soir avec mes héros du bout du monde aux Editions Auzou