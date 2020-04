Et si au lieu de devenir le roi de Kapilavastu, Siddharta décidait de devenir un Bouddha? Avec France Bleu, voyagez jusqu'au Népal en écoutant l'histoire de ce soir: "Le voyage de Bouddha"...

Notre histoire se déroule au Népal, il y a bien longtemps, dans la cité de Kapilavastu, où le roi Suddhodana régnait avec bienveillance.

Ce matin-là, la reine Maya mit au monde l'héritier du roi, le prince Siddharta.

Et comme l'exigeait le rituel de naissance, les plus grands savants furent convoqués au palais pour examiner l'enfant et prévoir son avenir.

Installez vos enfants confortablement et écoutez cette histoire...

CONTE AUDIO : Le voyage de Bouddha Copier

Un conte extrait du livre Le soir avec mes héros du bout du monde aux Editions Auzou