Contez les histoires d'Il était une fois l'Auvergne® à Viscomtat

Vous cherchez un cadeau original et local? Optez pour Il était une fois l'Auvergne®: des livres, des contes, des carnets, des cartes, des affiches entièrement conçus et réalisés en Auvergne

Il était une fois l'Auvergne, des histoires sur notre région, écrites par des auteurs auvergnats, illustrées par une auvergnate et des livres réalisés ensuite par des entreprises auvergnates. Bref un produit 100% Made in Auvergne!

Livres, carnets, cartes, affiches.. Il était une fois l'Auvergne ® - Margaux Chastenet - Il était une fois l'Auvergne ®

Margaux Chastenet, illustratrice et fondatrice d'Il était une fois l'Auvergne®, invitée d'On découvre ensemble en compagnie de Matthieu Moebs

Margaux Chastenet, invitée de France Bleu Pays d'Auvergne Copier

Margaux Chastenet a crée a marque il y a un peu plus de 5 ans. C'est une marque d'édition avec des contes à conter et à écouter, mais aussi de papeterie, carterie et affiches illustrées pour toute la famille.

Les auteurs

Catherine Uberti, conteuse professionnelle

conteuse professionnelle Virginie Bonnier, lectrice, et comédienne

lectrice, et comédienne Steeve Hans, photographe

Parmi les nouveautés:

Les p'tites info'vergnates, livret d'anecdotes sur la région, pour découvrir notre région de façon ludique.

Les p'tites info'vergnates vous dévoileront des anecdotes étonnantes - margaux Chastenet - Il était une fois l'Auvergne ®

Les produits Il était une fois l'Auvergne ® sont en vente dans toutes les bonnes librairies d'Auvergne!!

Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy de Dôme, consultez la liste des points de vente

Pour découvrir tous les produits et acheter en ligne, consultez le site Il était une fois l'Auvergne

Suivez l'actu d'Il était une fois l'Auvergne sur Facebook

On découvre ensemble du lundi au vendredi à 16h50 sur France Bleu Auvergne