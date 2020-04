Coronavirus: Page 36 la librairie de Gisors s'adapte

En mars 2018 la librairie L'Ange de Gisors a déménagé et est devenue Page 36. Depuis la fermeture des commerces "non essentiels" face à la crise du Covid-19, Elysabeth et Thierry Thévin ont du cesser toute activité mais on peut désormais commander ses livres en ligne.