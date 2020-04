Coronavirus : un peu de lecture pendant le confinement ? 1/3

Cette période de confinement est un moment propice pour prendre le temps de se remettre à des activités sportives ou culturelles. Et si justement, on en profitait pour bouquiner ? Voici quelques propositions qui vous feront voyager, le temps de quelques pages.

Woman reading book sitting on the floor at home

On rêve tous d'évasion, de voyage en cette période confinée. Et bien c'est possible, sans même bouger de chez soi, à condition de faire preuve d'un peu d'imagination. Seul, ou en famille, et si on se remettait - vraiment - à la lecture ?

Trouver la bonne idée de livre

Le plus dur, avant de se plonger dans un bouquin, c'est de trouver le bon. Celui qui nous embarquera dans son histoire, et dont on ne décrochera pas en quelques jours. Si vous manquez d'inspiration, une jeune vannetaise, expatriée à Paris, a la solution pour vous ! Grace à un podcast audio, nommé PILE, vous trouverez le livre parfait quelque soit votre genre préféré !

Une fois tous les 15 jours, Claire prend son micro, et propose une sélection de livres sur une thématiques précise. "Les livres quand on est confiné", "le livre à lire avant de prendre une décision", ou encore "un livre à lire en prenant un bain", sont les différents thèmes qu'elle a déjà exploré ces dernières semaines.

C'est un podcast gratuit, disponible sur toutes les plateformes de lecture de podcast, ou tout simplement à retrouver en cliquant ici.

On ne lit pas la même chose quand on est au fond de son lit avec une grippe ou quand on est au bord de la piscine

Cette idée, elle est née il y a un peu plus de deux ans, de cette idée que l'on n'a pas les mêmes envies de lecture selon le moment. "PILE, comme pile le bon livre au bon moment, explique Claire au micro de France Bleu Breizh Izel. Chaque épisode, l'idée, c'est de conseiller un livre par rapport à un moment"

Le 43ème épisode de ce podcast est paru le 14 avril dernier, et il s'agit d'un podcast lecture, où la créatrice prend un moment pour nous délivrer un passage d'un ouvrage qu'elle a aimé.