Coronavirus : un peu de lecture pendant le confinement ? 2/3

Cette période de confinement est un moment propice pour prendre le temps de se remettre à des activités sportives ou culturelles. Et si justement, on en profitait pour bouquiner ? Deuxième épisode de notre série spéciale lecture, histoire de voyager et de s'évader.

Woman with headphones reading in living room

Dans le premier épisode de notre série spéciale lecture, à retrouver ici, on a fait le plein d'idées lectures grace à une podcasteuse vannetaise. Une fois qu'on a la bonne idée, comment accéder à des ouvrages en période de confinement ?

La solution ultime : le livre numérique

Si quelques librairies de la région proposent d'ores et déjà un service de drive, de récupération des ouvrages commandés sur internet, la plupart des librairies restent encore fermées.

C'est de ce constat qu'est partie Aline Baudry-Scherer pour publier son deuxième roman, Juste une chanson. "Sur un coup de tête, j'ai décidé de ne pas attendre l'aval d'un éditeur classique pour publier mon second roman", explique-t-elle. L'idée est originale, et permet de se plonger tout de même dans une histoire nouvelle malgré les difficultés à se procurer de nouveaux ouvrages

Se faire plaisir avec un roman feel good, dans une période où l'envie d'évasion est plus prégnante que jamais !

Un roman "intelligent et engagé", d'après les mots de la romancière, qui nous conte l'histoire d'une quarantenaire, Elise. Malgré le "divorce improbable de ses parents, les choix étonnants de sa soeur, les questionnements métaphysiques de son amoureux ou les frasques inattendues de ses ados", Elise va tenter de remettre un peu d'ordre dans sa vie, grace à l'idole de sa jeunesse, Renaud.

"Il me semblait opportun de proposer dès à présent à toutes celles et ceux qui s'ennuient à la maison une nouvelle lecture qui, je l'espère, fera du bien", détaille Aline Baudry-Scherer. Après un premier roman accueilli chaleureusement, ...et ils vécurent heureux, on espère que ce deuxième ouvrage suscitera tout autant d'enthousiasme.

Juste une chanson, est disponible en téléchargement sur toutes les plateformes de lecture numérique, Kobo ou Kindle.