Coté culture, comptez sur nous : "L'Espleen de Marseille" de Gilles Ascaride

Il s'agit de "L'Espleen de Marseille", publié aux Éditions du Bord du Lot. L'auteur emploie de nombreux styles littéraires pour nous livrer notamment son humeur sur la ville... toujours avec une plume cocasse et méditerranéenne.

Hervé Godard : Bonjour, Gilles Ascaride ! Nouvelles, récits, proclamations, pamphlets, poèmes, haïkus : c'est un joli concentré de vos textes ?

Gilles Ascaride : Oui c’est ça, c’est une espèce de pot-pourri, c’est peut-être mon testament, je ne sais pas… C’est un pot-pourri de choses différentes que j’avais en magasin, je me suis pris pour Baudelaire, avec Le spleen de Paris. Il avait accumulé plein de petits textes en prose qu’il a regroupés, j’ai donc fait “l’Espleen de Marseille” et paradoxalement, il y a même des choses dans ce texte que l’on ne connaît pas de moi : des poèmes, des poèmes courts, des haïkus, des choses comme ça.

Hervé Godard : Marseille est bouillonnante inspirante, c'est une ville qui ne laisse personne indifférent ? Surtout vous ?

Gilles Ascaride : que voulez-vous, on n’échappe pas à son destin, cela fait plus de 70 ans que j’y suis né, j’ai toujours dit que cette ville elle attire et elle repousse et je pense que dans cet aller-retour permanent de l’amour et de la haine il y a de la place pour l’écriture. Je m’y suis livré avec bonheur.

Ça s’appelle "L'Espleen de Marseille", c’est à retrouver aux éditions du Bord du Lot.