Côté culture, comptez sur nous : Robert Rossi, quand Marseille criait « vive Paris »

On se retrouve en ce début de semaine avec Robert Rossi, leader du groupe de rock quartier nord qui vient de sortir le roman historique quand Marseille criait « vive Paris » aux éditions Gaussen.

à réécouter Côte culture, comptez sur nous

On se retrouve en ce début de semaine avec Robert Rossi, leader du groupe de rock quartier nord qui vient de sortir le roman historique quand Marseille criait « vive Paris » aux éditions Gaussen.

Hervé Godard : bonjour Robert Rossi. Tout le monde ne le sait pas, mais vous êtes aussi un expert en histoire, pourquoi vous intéresser à la commune de Marseille ? Mouvement révolutionnaire à partir de l’année 1870 dont on a peu parlé par rapport à la commune de Paris.

Robert Rossi : j’avais pas mal travaillé sur la commune de Marseille avant de soutenir ma thèse sur Léo Taxil, journaliste marseillais du 18ème siècle, en 2014. Tous ces documents étaient très intéressants, d’autant plus qu’il y avait parmi eux un récit de participant de la commune. En fait au départ j’étais intéressé par la publication de ce témoignage et je me suis aperçu que c’est difficile à lire aujourd’hui parce que c’est l’écriture du 19ème siècle. J’avais d’autres documents provenant d’Horace Bertin écrivain marseillais du 19ème siècle, ce qui m’a paru intéressant c’est de regrouper ces témoignages. Pas au sens historique, il y a suffisamment d’ouvrages historiques sur Marseille, l’intérêt c’était de faire revivre le mouvement de l’intérieur.

Hervé Godard : ça montre qu’une nouvelle fois au fil de l’histoire Marseille est une ville rebelle ?

Robert Rossi : oui, mais il n’y a pas eu que Marseille attention, il y a eu la commune de Paris, la commune de Lyon, il y a eu plusieurs communes à ce moment-là. Marseille a fait partie de ces grandes villes qui ont eu leur commune et effectivement l'événement est très peu connu, aujourd’hui en 2020 on fête le 150ème anniversaire du soulèvement.

Hervé Godard : et vous nous racontez ça à travers ce roman historique quand Marseille criait « vive Paris » aux éditions Gaussen, merci, Robert Rossi.

Retrouvez Robert Rossi mercredi à 18h30 à l’Agora Guy Hermier dans le 7ème arrondissement de Marseille pour une dédicace.