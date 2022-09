Côtes-d'Armor : Plouha s'anime avec la convention autour de Tolkien

C'est un univers à part entière. L'écrivain britannique John Ronald Reuel Tolkien, le créateur du Seigneur des Anneaux est mis à l'honneur dans la ville de Plouha, entre Guingamp et Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Au programme : conférence avec des auteurs et surtout la présence de doubleurs, ces personnes qui font les voix françaises des films ou des séries. Nicolas travaille à l'association Sur Les Terres de L’Unique, il nous en dit plus sur ce rassemblement.

Un évènement ouvert à tous

"Les animations sont grand public, l'idée est de passer un bon moment. Si certains repartent en se disant qu'il vont regarder le film ou lire l'un des livres, on se dira que la mission est accomplie. Ici on a beaucoup de matière, on étudie autant les films que les livres donc c'est vraiment chouette d'échanger de façon diverses avec les personnes qui ne connaissent pas forcément cet univers. Il y a aussi tout l'aspect costume avec un concours. On propose aussi un concours de barbes ! Enfin il y a le traditionnel concours de tartes. Tout ça est gratuit tout le week-end donc c'est vraiment ouvert à tous".

La série Amazon en fer de lance

Il y a quelques semaine, la série “Le Seigneur des anneaux. Les anneaux de pouvoir” est sortie sur la plateforme Amazon. Et c'est une aubaine pour Nicolas car lors de cette convention, il y a des conférences avec des personnes qui ont participé à cette série. _"Cela a donné un nouvel élan à cet univers. Cette série c'est un tremplin pour la convention ! On va avoir Déborah Perret qui vient en tant que directrice artistique de la version française de la série Amazon. Elle a amené avec elle Damien Witecka, qui est un acteur de doublage dans la série (voix française d’Elrond). C'est super intéressant d'avoir cet aspect là. Ces acteurs sont la moitié du personnage que l'on connait et on ne s'en rend pas compte. Le personnage à l'écran est incarné par un acteur mais toute la prestation vocale, les répliques cultes et bien en fait c'est le doubleur."_

Samedi 24 et dimanche 25 septembre 2022, à partir de 10 h. L'entrée est libre et gratuite.