Le 5 et 6 juin, Croq’ les mots, marmot ! s'invite dans différents lieux culturels de Mayenne. Une édition inédite pour le week-end du livre et de la petite enfance.

Croq’ les mots, marmot ! la 7e édition le 5 et 6 juin

La 7e édition du week-end du livre et de la petite enfance se tiendra dans une version multi-sites inédite.

Les 5 et 6 juin, Croq’ les mots, marmot ! habitera différents lieux culturels et significatifs de la ville de Mayenne comme La Visitation, le Musée du Château de Mayenne, le cinéma Le Vox ou encore la médiathèque Jean-Loup Trassard, Le Grand Nord.

Les tout-petits et leurs familles pourront alors profiter d’un espace rencontre avec les 9 auteurs-illustrateurs invités, de spectacles, de projections inédites, de lectures et comptines, qu'elles soient sur l'eau ou sur terre, d'ateliers ou encore d'expositions !

Cette année, Croq’ se penche sur la thématique de la matière, qu’elle soit première, inspirante ou travaillée…

Et le parrain 2021, Christian Voltz, en est le roi ! Célèbre illustrateur jeunesse reconnu pour son univers atypique fait de bric et d’broc, il signera l’affiche et présentera sa toute nouvelle exposition "Un gros bazar !" pensée spécialement pour Croq’ les mots, marmot !

Programmation et billetterie sur www.croqlesmotsmarmot.org/le-programme-2021

Ecoutez France Bleu Mayenne pour découvrir cette 7e édition

Mélissa Rouzier, en charge de l’événement, sera l'invité du "Grand brunch" dimanche 30 mai de 10h à 11h et de "Ils font bouger la Mayenne" mercredi 2 juin de 18h10 à 18h30 sur France Bleu Mayenne.