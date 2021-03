Culture : les bibliothèques de Châteauroux relancent leur chaîne Youtube

Yann Chamblanc, chargé du développement et projet au réseau des bibliothèques de Châteauroux.

En recherche constante de nouvelles idées et pour rendre compte d’évenements, mettre en avant leurs collections et attirer de nouveaux usagers, les bibliothèques de Châteauroux ont réactivé leur chaîne Youtube lancée il y un an. Elle compte une quarantaine d'abonnés ce qui est au dessus de la moyenne des autres bibliothèques similaires en France.

Les vidéos sont appréciées, confirme Yann Chamblanc, chargé du développement et projet au réseau des bibliothèques de Châteauroux : "Nous nous sommes emparés de cette idée à cause ou grâce à la crise sanitaire. En revanche, cette chaîne ne va pas s'arrêter une fois que tout sera revenu à la normale car c'est quand même quelque chose de nouveau et que les gens apprécient. Nous avons plusieurs catégories, des critiques de documents ou des lectures de contes. Nous proposons aussi des petits films comme Benjamin jeune bibliothécaire qui se retrouve en face d'un ancien bibliothécaire qui lui explique de manière humoristique les ficelles du métier."

Pour découvrir la soixantaine de vidéos déjà en ligne (toutes crées par les bibliothécaires), rendez-vous sur la chaîne Youtube des librairies de Châteauroux que vous soyez abonné ou non.