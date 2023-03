Dans la famille Dragon, je demande le fils !

Un aristocrate excentrique (pléonasme ?), au seuil de son existence, demande à ses amis, les archéologues Marjolaine Karadec et Pierre Cavaignac, de lui tenir une promesse : poursuivre la quête de sa vie. Mission impossible ? Mais non ! Quoi de plus simple que de retrouver le Saint Graal (j’ai des coupes à la maison, s’ils veulent faire plus vite) et découvrir ce que sont devenus les Cathares (il va falloir bûcher, pour ça !)…

Couverture Le fils du dragon – Jean-Luc Aubarbier - © City Editions

« Le fils du dragon » , par Jean-Luc Aubarbier, est paru chez City Editions.