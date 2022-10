"Dans la peau du bourreau" roman graphique de Keraval et Monnerais sur l'histoire vraie d'un bourreau rennais

C'est le début ce vendredi de la 41ème édition du festival de bande dessinée "Quai des Bulles" à Saint-Malo. Pour l'occasion Olivier Keraval auteur rennais présente son nouveau roman graphique intitulé "Dans la peau du bourreau" aux éditions Locus Solus.

France Bleu Armorique : Après Hélène Jégado, l'empoisonneuse rennaise, vous nous parlez cette fois-ci d'Anatole Deibler, lui aussi Rennais, qui a été un célèbre bourreau jusqu'à sa mort en 1939. Pourtant les gens ignorent souvent son existence...

Olivier Keraval : Oui j'aime bien réveiller, dépoussiérer des histoires enfouies.

Vous avez travaillé à partir de ses carnets que ce bourreau a écrit pendant sa carrière

Oui, la base ce sont ses carnets, ils sont dans une collection privée, donc je n'y ai pas eu accès. Par contre, de nombreux extraits ont été publiés. De nombreux livres ont été consacrés à Anatole Deibler. Donc c'est ma base de travail, plus toute la presse qui a couvert effectivement toutes les affaires criminelles auxquelles il a été mêlées.

Et qu'est-ce qui vous a plu dans cette histoire, dans son parcours?

Il y a à la fois Anatole Deibler lui même et la période qu'il traverse. Parce qu'il faut bien comprendre que je parle certes du bourreau, mais c'est une porte d'entrée sur l'histoire, sur la grande histoire. Donc la grande histoire me plaît. Et puis un personnage comme ça, comme vous le disiez, oublié. Voilà, j'ai eu envie de comprendre la psychologie du personnage. Pourquoi il a voulu exercer ce métier si particulier.

Anatole Deibler est né en 1863 à Rennes, mort en 1939 alors qu'il allait d'ailleurs retourner à Rennes pour une exécution. Le roman graphique nous mène de la fin du XIXᵉ siècle à la Première Guerre mondiale...

Oui, la grande histoire est un fil rouge qui traverse cette période. C'est un témoin privilégié du fait de sa fonction, du fait de ce qu'il est. C'est une matière fabuleuse, fantastique. Après, il s'agit de synthétiser, d'expliquer en repensant un peu puisque je comble des vides historiques aussi, j'essaye de respecter la mémoire du personnage. Aussi, il s'agit de ne pas le trahir et de raconter sa vie et la grande histoire.

Dans ces carnets, il notait d'ailleurs le chiffre de ces exécutions. Un chiffre assez impressionnant...

Comme vous le disiez, il devait venir exécuter le 396ᵉ à Rennes. C'est un score énorme. C'est un "palmarès" même s'il ne se vantait pas de beaucoup tuer. Il a beaucoup tué légalement, toujours parce que ça reste extrêmement légal tout ça. Il n'y a rien d'illégal.

Il faut aussi dire que la fonction de bourreau se passait dans sa famille. Son père et ses grands-pères étaient bourreaux avant lui. C'est ça aussi qui vous a intéressé?

Complètement. Il faut bien comprendre que la vie de bourreau, c'est souvent très clanique. Ils sont entre eux, ils recrutent entre eux des gendres, des neveux, des cousins, des fils. Et voilà. C'est très particulier comme fonction.

Anatole Deibler va d'ailleurs aller vivre à Paris comme son père...

Son père est déjà là bas, il va le rejoindre après. Il va faire une partie de son début de sa carrière en Algérie. Il revient et il est nommé auprès de son père avant de prendre sa place. À l'époque, le bureau est centralisé à Paris après1870.

Vous évoquez aussi ses angoisses

Oui, bien sûr, constamment. On ne peut pas tuer innocemment, même s'il tue légalement. Il est angoissé. C'est terrible. Son père est devenu fou. D'ailleurs, à force de tuer.

Vous travaillez avec Luc Monnerais comme illustration pour la quatrième fois. Vos travaux se complètent bien?

Oui, on s'est trouvé il y a une dizaine d'années. Maintenant, on continue à évoluer ensemble sur ce projet. C'était encore une fois une évidence pour le noir et blanc qui renvoie à toute cette iconographie, fin 19ᵉ, début 20ᵉ. Voilà, on est parti là dessus. Une collaboration plutôt fructueuse.