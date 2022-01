Dans le nouveau roman d'Agathe Portail, le sang coule dans le Bordelais...

La maison Opras, tonnellerie familiale réputée dans tout le Bordelais, est dirigée en tandem par Philippe et sa soeur Myriam. L’affection qu’ils se vouent prend toujours le dessus sur leurs différends au point de laisser leurs conjoints sur la touche. Pol, leur presque frère, complète le trio d’inséparables et a installé son cabinet de dentiste à proximité. Or voici que, la quarantaine bien tassée, celui-ci annonce son intention de se marier et de partir s’installer au Canada. Un séisme pour les Opras.

Quand le mari de Myriam vient signaler la disparition de sa femme à la gendarmerie, le major Dambérailh se montre dubitatif. Il rechigne à démêler les fils du psychodrame familial qu’il devine alors qu’un meurtre abominable mobilise toute sa brigade : celui d’une jeune femme dévorée par un chien de combat. Tout tend à prouver que l’attaque a été provoquée.

Partagé entre deux enquêtes qui ravivent en lui des plaies secrètes – et toujours encombré de sa fureteuse tante Daphné ! –, l’opiniâtre major n’est pas au bout de ses surprises…

De la même veine : fin de la trilogie

De la même veine vient s'ajouter aux deux précédents l'année du gel et piqûre de rappel. Agathe Portail insiste cependant sur le fait qu'il n'est pas nécessaire de les avoir lu pour commencer celui-ci. Chaque enquête est indépendante mais il est vrai que la série permet d'approfondir le caractère des personnages récurrents. Il y a notamment des résolutions dans leurs vies privées qu'on peut suivre dans les trois livres. En analysant les retours de ses lecteurs sur les réseaux sociaux,

En analysant les retours de ses lecteurs - et pas uniquement ceux de la Gendarmerie nationale ! - on peut retenir que le récit proposé par Agathe Portail a gagné en épaisseur, en profondeur au fur et à mesure de la trilogie. L'auteure est heureuse que les lecteurs remarquent son évolution et elle est attentive à leurs critiques pour s'améliorer de roman en roman.

Un récit ancré en Gironde

Le bordelais est une terre pleine de secrets, de richesse, qui est très fondé sur un système d'organisation familiale... notamment au niveau des propriétés viticoles

Agathe Portail choisit de s'appuyer sur les décors de sa région de cœur, et elle aime également mettre en avant la richesse des métiers de ce territoire. "La tonnellerie, on en trouve pas uniquement dans le bordelais, mais c'est un corps de métiers qu'on va difficilement trouver en Mayenne, là où je suis née" s'amuse l'auteure.

Et la suite ?

Après cette trilogie, Agathe Portail ne s'arrête pas là. Elle est en discussion avec son éditeur pour planifier l'avenir, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle compte encore s'appuyer sur la vie rurale !

Rencontre avec Agathe Portail dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord

Agathe Portail - De la même veine - Calmann Levy

De la même veine d'Agathe Portail aux éditions Calmann Levy, c'est à lire sans modération !