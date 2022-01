Dans "Le portrait disparu", Guillemette de la Borie nous emmène entre Paris et Montauban

Quête de la mémoire entre Paris et Montauban.

En mars 1938, l’arrivée dans son immeuble des beaux quartiers parisiens d’une famille originaire de Hongrie vient faire souffler sur l’existence bien rangée d’Apolline Chamassy, douze ans, un vent de fantaisie et de gaieté. Elle est subjuguée par Dorothée, l’aînée des enfants, qui a le même âge qu’elle.

Marchand d’art, le père de Dorothée a pris sous son aile un jeune peintre, Anton Drovic, exilé lui aussi, auquel l’harmonie entre les deux fillettes inspire un tableau, Les Deux jeunes filles.

La toile est destinée au père d’Apolline mais la guerre éclate, dispersant les uns et les autres, et M. Chamassy, qui met les deux adolescentes à l’abri – pense-t-il – dans sa famille à Montauban, n’a pas le temps d’en prendre possession.

Bien des années après, Alyssia, la petite-fille d’Apolline, repère le tableau à l’occasion d’une vente aux enchères comprenant des œuvres sauvées du pillage pendant l’Occupation. Toute son histoire familiale resurgit alors, lourde et tourmentée, qui la ramène à un indicible secret…

Un récit qui s'appuie sur l'Histoire

Dans Le portrait disparu, Guillemette de la Borie met en lumière cette période de la Seconde Guerre Mondiale où les œuvres d'art étaient mises à l'abris, notamment dans des châteaux du Périgord. Elle s'en sert pour romancer l'histoire de ces deux jeunes filles qui dont l'objet d'un portait d'avant guerre. L'une disparaît, et l'autre va mettre toute sa vie à retrouver ce tableau qui représente un bonheur perdu, à travers la Dordogne, la vallée du Lot, jusqu'à Montauban. On peut facilement imaginer que ce genre de situations se soit réellement produit après la Grande Guerre.

Un travail documentaire

Ce livre, Guillemette de la Borie l'a écrit pendant le premier confinement, dans la période où souvenez-vous, nous ne pouvions pas dépasser les cent kilomètres autour de notre domicile. L'auteure étant à ce moment-là en Dordogne, elle a pu se rendre sur des sites ayant accueilli ces œuvres, qui sont pour la plupart encore habités par les mêmes familles, qui lui ont réservé un très bel accueil.

D'ailleurs, Guillemette de la Borie nous rappelle que ces œuvres n'étaient pas cachées pendant la guerre, elles étaient "stockées" dans des lieux suffisamment grands pour les accueillir, suffisamment loin des bombardements, et suffisamment proches d'une source d'eau pour éteindre d'éventuels incendies.

Rencontre avec Guillemette de la Borie dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord :

Le portrait disparu de Guillemette de la Borie aux éditions Calmann Levy, c'est à lire sans hésitation !