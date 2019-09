Dans les coulisses du Livre sur la place à Nancy : une vitrine pour les libraires

Nancy, France

Le Hall du livre s’apprête à écouler 10 tonnes d’ouvrages, pas moins de 25 palettes dont une complète pour la régionale de l’étape, Elise Fischer, mais David Foenkinos a aussi son stock – surtout des poches – prêt pour la dédicace. Les libraires ont aussi prévus les petits gâteaux, sucrés ou salés, pour être aux petits soins avec les auteurs.

Cette année, le Livre sur la Place c'est 600 auteurs mais les fidèles du rendez-vous littéraire ne verrons pas le stand de la Taverne du Livre qui a mis la clé sous la porte, signe que le secteur se trouve dans un équilibre économique difficile et les ordinateurs et les livres scolaires numériques distribués dans les lycées du Grand Est par la Région pour cette rentrée ont déjà eu un impact négatif sur la fréquentation de certains librairies. «Les enfants n’auront plus l’occasion de rentrer dans une librairie ou de voir un livre» se désole Astrid Canada qui ne s'attarde pas sur cette modernité morose mais voie le côté positif du Livre sur la place, qui ouvre ses portes ce vendredi 13 septembre, avec un attrait pour le livre toujours présent.

Les visiteurs reviennent en librairie

Si le rendez-vous littéraire sous chapiteau de la place de la Carrière permet de vendre des milliers de livres en trois jours, pour les libraires, c’est surtout une vitrine qui permet d’attirer de nouveaux lecteurs. Il n’est pas rare de revoir les promeneurs de la place carrière dans les rayons quelques jours ou quelques semaines plus tard assurent les professionnels.

Petites collations pour les auteurs

Parmi les fidèles du salon, la librairie La Parenthèse et son gérant passionné, Stéphane Godefroy, a qui choisi 50 auteurs et sait déjà que l’on va faire la queue pour une dédicace d’Enki Bilal ou d’Emil Ferris qui vient tout droit de Chicago avec sa dernière bande-dessinée qui a eu les éloges d’Angoulême.

La librairie La Parenthèse prépare 5000 BD pour la dédicace de la place Carrière. © Radio France - Thierry Colin

Parmi les 600 auteurs du salon, 200 sont invités et logés par la ville de Nancy et 400 sont invités par les maisons d’éditions ; les libraires nancéiens assurent eux la bouteille d’eau indispensable sous chapiteau et les petites collations pour permettre de tenir plusieurs heures de dédicaces. Chaque libraire place ses auteurs, souvent par affinité et par style - les auteurs de polars aiment être ensemble -mais certaines personnalités préfèrent rester éloignées. C’est surtout «des rencontres très intenses» et «une foule assurée» assurent les professionnels.