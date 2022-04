Tout en papotant dans leur café tricot, cinq bergeracoises ont conçu et produit un charmant petit livre qui vient d’être publié par les éditions Les Livres de l’Îlot. Elles y parlent de la Dordogne et de ce qui fait la richesse et la beauté de cette région de France.

La culture des fraises, la trufficulture, le Monbazillac pour la gastronomie mais aussi les circuits de randonnée à Saint Crépin de Richemont, les gouffres à Proumeyssac sans oublier les hauts-lieux de l’histoire comme à Cadouin ou la rivière et ses poissons à l’aquarium du Bugue. Ces textes assez courts reflètent plus un intérêt sensuel pour le pays qu’une recherche savante sur les lieux parcourus.

Dans les mailles du Périgord, aux Livres de l'Îlot

C'est une balade insolite que vous propose ce groupe d'amies bergeracoises. Parmi elles, Nicole, pour qui tricoter est un loisir et un moyen de tisser du lien social "l'idée c'est de partager, pouvoir se rencontrer, ne pas être tout seul et partager des idées parce que je crois qu'en groupe on est toujours plus fort" explique la passionnée qui a commencé le tricot lors de la naissance de sa fille.

L'idée de ce livre, c'est de se balader de manière différente en Dordogne, se balader avec ses aiguilles et se poser dans des lieux qu'on a envie de découvrir. Il se présente comme un ouvrage coloré, en papier glacé, avec des photos des sites et des ouvrages, et avec des petits textes relatifs aux coins visités.

Ecoutez Nicole Poncelet dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord :

Nicole Poncelet dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord Copier