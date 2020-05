Dans ma bibliothèque : "Dans le forêt" de Jean Hegland en audio livre.

Dans la forêt de Jean Hegland traduit par Josette Chicheportiche lu par Maïa Baran.

Durée de lecture : 10h02



Jean Hegland décrit un futur très réaliste où l'humanité vit désormais sans électricité.

D'abord des coupures de courant sporadiques et éphémères et de plus en plus fréquentes jusqu'à ... plus rien ... Plus d'électricité, vous imaginez ?



Nell et Eva sont deux sœurs qui vivent dans une maison au centre d'une clairière en pleine forêt. Elles ont perdu leurs parents, l'un d'un cancer, l'autre d'un accident.

On est avec elles, grâce au journal de Nell. Cette jeune fille de 17 ans était promise à Harvard. Sa sœur plus jeune, devait intégrer l'un des balais les plus réputés du pays.

Mais comment continuer sans électricité ?

Comment étudier sans ordinateur ? Comment danser sans musique ?

Comment se soigner sans médicament ?

Comment se déplacer sans essence quand on habite à 50 km de la première ville ?

Comment survivre sans les produits de première nécessité ?

Elles vont apprendre à revenir à l'essentiel.



Une belle histoire en cette période de confinement ... © Radio France - Nathalie Benoy

Alors, sur le papier comme ça, c'est plutôt joli, mais c'est sans compter sur leur jeunesse et tout ce que leurs parents n'ont pas eu le temps de leur enseigner.

Et c'est aussi sans compter sur la difficulté de vivre ensemble, d'être dépendantes l'une de l'autre. D'autant qu'elles sont dotées de deux personnalités radicalement différentes.

C'est sans compter enfin, sur les prédateurs humains ou les animaux de la forêt qui vivent leur vie sans plus de prédateurs.

Elles vont y parvenir au prix d'efforts considérables pour rester en vie.



En audio, ce livre est formidable, incontestablement grâce au message qu'il véhicule mais aussi et surtout grâce à la voix et la diction de Maïa Baran.

Si vous désirez lire cet ouvrage en papier, "Dans le forêt" de Jean Hegland, éditions Gallmeister.