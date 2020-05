Dans ma bibliothèque : L'Empathie d'Antoine Renand chez Pocket ou en livre audio.

"Il resta plus d’une heure debout, immobile, face au lit du couple. Il toisait la jeune femme qui dormait nue, puis il examina l’homme à ses côtés. Sa grande idée lui vint ici, comme une évidence. On en parlerait. Une apothéose."

Le personnage principal ou plutôt le méchant de ce roman s’appelle Alpha. Un bloc de haine incandescent qui peu à peu découvre le sens de sa vie : violer et torturer, selon un mode opératoire inédit.

Face à lui, Anthony Rauch et Marion Mesny, capitaines au sein du 2e district de police judiciaire, la « brigade du viol ».

Dans un Paris transformé en terrain de chasse, ces trois guerriers détruits par leur passé se guettent et se poursuivent. Aucun ne sortira vraiment vainqueur, car pour gagner il faudrait rouvrir ses plaies et livrer ses secrets.

Antoine Renand a fouillé jusqu'aux tréfonds la psychologie des personnages principaux. Ils sont tous bancals, ont tous morflé d'une façon ou d'une autre.

Les scènes de viol sont d'une violence inouï. (Oui je sais, à priori un viol est toujours violent d'où sa dénomination, mais là, c'est inouï !). Elles sont décrites avec précision et l'écœurement nous gagne jusqu'à la limite du vomissement. Chaque page est une surprise, l'auteur joue aux montagnes russes avec notre cœur. Et je pense qu'en l'écoutant c'est encore pire !

On a du mal à croire que ce soit un premier roman, tant l'écriture et la forme du récit sont maîtrisées.

Un excellent polar ... Très noir ! © Radio France - Nathalie Benoy.

Le seul bémol : Comment vais-je faire pour apprécier un prochain thriller ?

Lorsque l'on écoute un livre audio, on est naturellement à la merci du narrateur. Et il est rare de tomber sur un lecteur.rice qui ait une voix agréable, qui ait du rythme, qui soit suffisamment attentif pour de pas faire de fautes de prononciation ou de liaison et qui surtout, ne se prend pas pour un comédien. Même s'il en est un.

Emmanuel Lemire, le narrateur de L'Empathie, a toutes les qualités d’un excellent lecteur. La tension, le suspens dans sa voix, sa description des faits sans intonation particulière quand ce sont des faits qui sont froidement décrits par l'auteur, m'ont plus d'une fois laissés hors d'haleine. Bref. Ce thriller est formidable, porté par un narrateur non moins formidable.

Si vous devez vous laisser tenter par un livre audio, laissez-vous tenter par l’Empathie d’Antoine Renand avec la magnifique voix d’Emmanuel Lemire.