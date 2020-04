Dans ma bibliothèque : La belle Hélène de Pascale Roze chez Stock.

Dans cet ouvrage, on assiste aux cours d'Hélène Bourguignon avec, en parallèle, sa propre histoire.

Pascale Roze, avec son écriture délicate et passionnée nous invite dans l'intimité d'Hélène, à partager sa vie et ses frasques de jeunesse.

Et franchement, j'aurais aimé croiser Hélène J'aurais aimé suivre ses cours, j'aurais aimé me retrouver avec elle au soleil dans un transat, (avec une bière ou un verre de vin), pour disserter sur la vie, l'amour, l'humour et la littérature.

Je serai même prête à ce qu'elle me parle de son amour nostalgique pour la langue russe !



Pascale Roze a reçu le prix Goncourt en 1996 pour "Le chasseur zéro". © Radio France - Nathalie Benoy

Chaque cours est un défi recommencé, d’une semaine à l’autre il se passe toujours quelque chose.

Hélène m'a donné envie de lire ou relire les œuvres de Yasmina Reza, de Dino Buzzati ou Richard Brautigan, (et même de Robert Musil, et ça, ça s'annonce coton !). Je les lirai avec son éclairage particulier, sa fantaisie et son savoir.

"Mais moi, Hélène Bouguignon, je vous dit que les auteurs cachent les choses dans l'espoir que quelques singuliers lecteurs les découvriront".

Et je penserai à elle.



Et puis j'aime apprendre. Et j'ai appris avec Hélène, que Buzzati avait épousé une femme de 35 ans sa cadette et que c'est pour cette raison qu'il a rendu ridicule Luigi amoureux fou de sa jeune épouse Carla, dans se nouvelle "Esclave".

Hélène nous révèle des secrets, pas si secrets si l'on cherche un peu, (Internet est aussi fait pour ça !), sur tous ces auteurs qu'elle aime et avec qui elle vit.



J'ai vraiment adoré ce roman et je pense que si vous aimez les histoires et la littérature, la rencontre avec Hélène vous fera le même effet.

Les ouvrages dont parle Pascale Roze dans ce livre :

- Le K de Dino Buzzati

- Trois femmes de Robert Musil

- La vengeance de la pelouse de Richard Brautigan

- Heureux les heureux de Yamina Reza

- Pensées pour moi-même de Marc-Aurèle

- Le mari d’Anton Tchekhov

- Un médecin de campagne de Franz Kafka

- Et jusqu'à ce que la mort nous sépare de Jack London

Pascale Roze a reçu le Prix Goncourt en 1996, pour "Le chasseur zéro".