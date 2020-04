Dans ma bibliothèque : "Le petit-fils" de Nickolas Butler et "A la vie" de l'Homme étoilé;

Le premier livre, c’est Le petit-fils de Nickolas Butler édité chez Stock.

Le résumé de l’éditeur :

Après trente ans à travailler dans un petit commerce, Lyle vit désormais au rythme des saisons avec sa femme Peg, dans leur ferme du Wisconsin. Leur fille, Shiloh, et leur petit-fils bien aimé, Isaac, se sont récemment installés chez eux, pour leur plus grand bonheur. Une seule ombre au tableau : depuis qu’elle a rejoint les rangs des fidèles d’une congrégation religieuse, Shiloh fait preuve d’une ferveur religieuse inquiétante. Cette église, qui s’apparente à une secte, exige la foi de la maison entière et Lyle, en proie au scepticisme, se refuse à embrasser cette religion.

Nickolas Butler dépeint avec justesse, tendresse et amour le combat d’un couple de grands-parents prêts à tout pour leur petit-fils. Ou comment faire pour sauver ceux que l’on aime contre leur gré ? Quelle est la place que peuvent revendiquer les grands-parents quand la vie de leurs petits enfants est mise en danger ? Ces questions sont au cœur du dernier roman d’un auteur éblouissant. Et le mot n’est pas trop faible …

Une histoire de filiation émouvante ... © Radio France - Nathalie Benoy

Le petit-fils de Nickolas Butler, édité chez Stock.

Le deuxième livre, c’est un roman graphique. Un roman graphique c’est une BD, mais en roman …

Il s’agit de « A la vie » de L’Homme étoilé, édité chez Calmann Levy graphic. L’homme étoilé est un infirmier qui intervient en soins palliatifs. Les soins palliatifs, sujet dont on aurait jamais imaginé pouvoir rire, pleureur oui, et on pleure, on est émus aussi. L’Homme étoilé est très actif sur Instagram, @lhommeetoilé, et en cette période de confinement, ses dessins pleins de douceur, pudeur, amour et humour, font le plus grand bien … !

Un roman graphique plein de tendresse. © Radio France - Nathalie Benoy

A la vie, de L’Homme étoilé chez Calmann Levy Graphic.

Maintenant, si vous êtes pluss polar ou thriller, je vous invite à consulter le blog littéraire de Sandra, le nom du blog sur internet c’est lettres et caractères.com. Vous trouverez plein de chroniques de bouquins, des coups de cœur et des coups de gueule … Et d’ailleurs n’hésitez pas lui laisser des commentaires, elle est très réactive et adore discuter lecture …

Une dernière chose, comment faire pour avoir ces ouvrages à la maison, les bibliothèques et médiathèques et autres librairies étant fermées ?

Sur Internet, vous tapez le titre du livre que vous voulez et la maison d'édition et vous verrez que l’on vous propose des ebook, des livres à lire sur l’écran de votre téléphone portable ou de votre ordinateur.

Et puis il y a aussi les livres audio, on aime tous que l’on nous raconte des histoires et c’est le principe du livre audio.

Bonne lecture !