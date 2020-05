Dans ma bibliothèque : "Quand la dame disparaît" de Maxbarteam aux éditions Cairn.

A ce jour, Maxbarteam a sorti un recueil de nouvelles et deux romans qui tournent autour du vélo, il en est passionné … et cinq polars édités chez Cairn, Collection « Du noir au Sud » dont le petit dernier « Quand disparait la dame» …

Tous ses polars se déroulent dans le département des Landes

Son dernier roman « Quand disparaît la Dame » sortie en 2019, est une enquête qui tourne autour de la dame à la Capuche de Brassempouy. Pour rappel : la Dame à la capuche fait la fierté des landais. C’est la plus ancienne représentation d’un visage humain sculpté dans de l’ivoire de mammouth, découverte dans la grotte du Pape à Brassempouy dans les Landes.

Je vous livre la quatrième de couverture :

Ce matin-là, l’adjudant Léon Sescousse commandant d'une petite brigade landaise … pensait bien passer une matinée tranquille au bureau, mais bien sûr, il se trompait. François Dupouy, le conservateur du fameux musée de la préhistoire à Brassempouy n’allait pas lui en laisser le loisir. Il venait lui annoncer un drame national ... Elle avait disparu, et ce n’était pas la seule. Que la petite Dame s’évapore dans la nature soit, mais la jolie et mystérieuse Clémentine Rodin, elle aussi restait introuvable … L’enquête est confiée à deux militaires, des gendarmes de base, brigadiers prénommés Morgan et Marcel, atypiques et truculents.

Et puis, pour une fois, le maréchal des logis, Morgane chef enquêteur à la Brigade de recherches et Marcel, le gendarme enquêteur, les deux figures récurrentes de ses polars, ne sont ni alcooliques, ni divorcé et en lutte avec une ex-femme hystérique, ni drogué, ni insomniaque et ça, je vous l’assure, c’est très agréable …

L’écriture est fluide « elle ne prend pas la tête » j’oserai dire … L’intrigue est simple mais suffisamment bien ficelée pour nous tenir en haleine … Et tout ce qui fait un bon polar est réuni dans cette nouvelle intrigue comme dans les autres, d’ailleurs …

Maxbarteam, « Quand disparaît le dame » chez Cairn, collection « Du noir au Sud » c’est … rafraîchissant !