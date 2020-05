Dans ma bibliothèque : "Tout le bleu du ciel" de Mélissa Da Costa en poche.

Je vous livre le résumé ...

Petitesannonces.fr : Jeune homme de 26 ans, condamné à une espérance de vie de deux ans par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche compagnon pour partager avec moi ce dernier périple.

Ainsi, Émile a décidé de fuir l’hôpital, la compassion de sa famille et de ses amis. À son propre étonnement, il reçoit une réponse à cette annonce. Trois jours plus tard, devant le camping-car acheté secrètement, il retrouve Joanne, une jeune femme coiffée d’un grand chapeau noir qui a pour seul bagage un sac à dos, et qui ne donne aucune explication sur sa présence.

Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté. À chaque détour de ce périple naissent, à travers la rencontre avec les autres et la découverte de soi, la joie, la peur, l’amitié, l’amour qui peu à peu percent la carapace de douleurs d’Émile.

En fait, je suis un peu embêtée. Je ne sais pas comment parler de ce roman.

Il y a un formidable road trip sur les routes et les chemins des Pyrénées, je peux même dire que nos fameuses Pyrénées est le troisième personnage de ce roman …

Et puis, il y a Émile et Joanne. On les adore tous les deux.

Il y a tous ceux qui ont fait ce qu'ils sont.

Ce qu'ils sont devenus.

Certains que l'on aime, d'autres que l'on déteste.



Il y a aussi de l'humour, des pleurs, des rencontres formidables, des paysages à tomber, de la haine aussi, du pardon, des cons et des connes, des levers et des couchers de soleil, de la poésie, beaucoup de poésie, de la méditation, des orages, de l'initiation, des surprises et l'Alchimiste de Paolo Coelho.

Il y a la mort aussi. Omniprésente.

Il y a cette écriture fraîche, fluide, parfois naïve.

Mais il y surtout de l'amour. Beaucoup d'amour.

Un amour inconditionnel.

Un livre magique, que j'ai plié en deux jours. (Et deux nuits évidemment !).

648 pages de bonheur.

Pour tout vous vous dire, ce livre est un concentré des émotions que la lecture peut vous provoquer.

Ça s’appelle Tout le bleu du ciel de Melissa Da Costa, au livre de poche ou en broché chez Carnets Nord, mais également en téléchargement.