Le chanteur basque David Olaizola se raconte dans son livre "Respect, valeurs et traditions, mon chemin en chansons chez "Areditz production"

David Olaizola, Livre, "Respect, valeurs et traditions, mon chemin en chanson"

David olaizola est né en 1973 à Itxassou dans un petit village en plein cœur du Pays Basque. En 1996 alors employé de l’entreprise Pierre Oteiza, grâce à ce célèbre traiteur de la vallée des Aldudes, il remplace par hasard le chanteur de la formation musicale qui anime la taverne Basque de Colmar.

A la suite de cet événement l’orchestre lui propose d’intégrer ses rangs, il parcourt ainsi toute l’aquitaine au sein de l’orchestre pour animer bal et repas dansant .Très vite contacté par “aquitaine sport pour tous” il s’envole pour Bangkok pour représenter la France en 1998, puis l’Australie, en 2000 Hanovre. En 1998 il intègre la formation Chœur d’Hommes du Pays Basque Errobi Kanta dont il devient très vite l’un des solistes attitrés. Juin 1999 verra la sortie de son premier album solo “A tous ceux” avec de nombreuses compositions suite à sa rencontre avec Pierre André Dousset auteur compositeur de Enrico Macias, Nicole Croisille, Mireille Mathieu etc...

Depuis le succès remporté avec son titre « ne touchez pas à nos traditions » David Olaïzola a continué à écrire et composer ses chansons dans cet esprit qui est celui des gens du Sud-Ouest ou tout simplement des gens qui ont été élevé, à une époque pas si lointaine, à travers les valeurs de respect de partage et d’amitié, tout ce qui faisait que la vie était plus simple.

Ecrit pendant le confinement, david Olaizola sort aujourd'hui un livre "Respect, valeurs et traditions, mon chemin en chanson" où il livre les textes de 130 de ses chansons et se raconte. Livre qui s'accompagne d'un CD 4 titres, ou le chanteur propose une version inédite de "ne touchez pas à nos traditions", un couplet en basque, un en gascon et un en corse (le BCG, la piqûre de rappel de nos traditions)