Découvrez, à travers l’ouvrage de Bernard Lachaise, l’attachement profond que le Général de Gaulle avait pour le territoire de la Nouvelle-Aquitaine… et pour la Dordogne !

« De Gaulle et l'Aquitaine », par Bernard Lachaise

Couverture De Gaulle et l'Aquitaine

De l’enfance à la Présidence, Charles de Gaulle a eu une relation particulière avec le territoire de l’actuelle Nouvelle-Aquitaine. Mais commençons par le début : le jeune garçon qu’il était, venait passer quelques vacances en Dordogne…

4ème de couverture du livre : De Gaulle et l'Aquitaine - Memoring éditions

« De Gaulle et l'Aquitaine », par Bernard Lachaise, vient de paraître chez Memoring Editions. Il s’agit là du deuxième ouvrage d’une nouvelle collection, intitulée « Figures de Nouvelle-Aquitaine », qui entend faire découvrir les fammes et les hommes qui naquirent ou vécurent dans les limites géographiques de ce territoire et qui marquèrent, dans quelque domaine que ce soit, l’histoire…