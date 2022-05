"De notre monde emporté" de Christian Astolfi en sélection pour le Prix du Livre FB PAGE des libraires 2022

L'histoire

Sensible et nuancé, ce roman vient enrichir l'histoire littéraire de la désindustrialisation. Du début des années 1970 à la fin des années 1980, Narval travaille aux Chantiers navals de La Seyne-sur-Mer. Ce temps restera celui de sa jeunesse et de la construction de son identité ouvrière. Quand se répand le bruit de la fermeture des Chantiers pour des raisons économiques, ses camarades et lui entrent en lutte, sans cesser de pratiquer leur métier avec la même application, tandis que l'amiante empoisonne lentement leur corps...

L'avis du libraire

"Une œuvre bouleversante et aboutie qui charrie dans ses pages la chanson désenchantée d’une génération. C’est à la fois un destin individuel, l’histoire de l’attachement à un lieu et à des hommes fiers de leur richesse manuelle et symbolique : construire et transmettre."

(lire la suite)

Par Nicolas Mouton Librairie Presse papier (Argenteuil)

L'extrait

Retrouvez la sélection 2022 du Prix du Livre France Bleu - PAGE des Libraires sur francebleu.fr

Pour rester informé, inscrivez-vous à notre newsletter !